Podcast ONE: 1 de septiembre de 2017

Podcast ONE: Nuevas figuras y juguetes de Star Wars, Llegan nuevos Pokémons Legendarios, Entrevista a Adriel Miguel Mercado Nieto CEO & FOUNDER de Gamelta E-Sports Professional League, IFA 2017, Nuevos smartphones, 400GB en una tarjeta SDXC, Moto x4, Xperia XA1 Plus, My Cloud Home de Western Digital, Samsung Gear Sport y Gear Fit2 Pro, UNAM Motorsports, Impresora 3D a color, Microsoft liberá Windows 10 Fall Creators Update en 17 de Octubre, Apple anuncia evento para el 12, 5 años de MonchiTime #one_digital #PodcastONE

Escucha aquí el Podcast ONE: 1 de septiembre de 2017

Bloque 1



Bloque 2

Bloque 3

