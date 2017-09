Microsoft liberá Windows 10 Fall Creators Update en 17 de Octubre

Esto significa que el primer día, no todos los usuarios podrán tener acceso a la nueva actualización importante de Windows 10, una actualización que se enfoca especialmente en potenciar la creatividad de los usuarios sin dejar de lado otros aspectos importantes como la seguridad, o la accesibilidad.

Además, llevará a cabo mejoras para su tecnología Windows Inking, añadiendo nuevas posibilidades para realizar con el lápiz digital; se mejora la aplicación de Fotos, que ahora permite crear historias mezclando fotos, vídeos, música, 3D, e incluso tinta; integra archivos OneDrive bajo demanda, que permitirá acceder a los archivos en la nube de la misma manera que se accede a los archivos alojados localmente; lleva mejoras en el Modo Juego, que ahora permitirá usar toda la potencia de procesamiento del dispositivo como si fuera una Xbox; e incluso añade soporte para su sistema de realidad mixta Windows Mixed Reality.

Eso sí, en esta actualización no se integrará finalmente ni Windows Timeline ni Cloud Clipboard ni tampoco parte de la nueva experiencia de Story Remix.

Acorde a Microsoft: “Con la actualización de Fall Creators estamos introduciendo nuevas y divertidas formas de ser creativos. Como parte de la actualización, ofreceremos una evolución a la experiencia de las fotos que le permitirá contar su historia como nunca antes usó fotos, videos y efectos 3D; Las mejoras en los juegos, la seguridad, la accesibilidad y las nuevas experiencias de inmersión hechas posibles por Windows Mixed Reality”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.