Freezetab, extensión de Google Chrome para gestionar favoritos

Freezetab, es una excelente alternativa a los favoritos.

Disponible en forma de extensión para Google Chrome, la herramienta nos permite mantener todas nuestras pestañas organizadas.

Para consegirlo, Freezetab nos permite organizarlas en grupos basándose en la fecha en la que hemos decidido guardarlas.

Aquí entra el juego el calendario incorporado, en el que podemos ver las pestañas que hemos ido guardando cada día. Además, uno de sus puntos fuertes es la función que nos permite organizar todas y cada una de las pestañas guardadas por sitio web.

También es posible decidir guardar con un solo clic todas las pestañas, la pestaña actual, o todas las pestañas situadas a la izquierda o a la derecha de la actual.

La extensión es gratuita y está disponible a través del siguiente enlace a la Chrome Web Store.

