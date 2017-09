Facebook corregirá las fotos en 360º mediante inteligencia artificial

Con el objetivo de evitar fotografías en 360º torcidas, en Facebook empezarán a utilizar un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar las imágenes y corregirlas.

Tal y como se hacen eco desde VentureBeat, la red social estaría planteándose emplear sistemas de deep-learning para analizar las diferentes fotografías en 360º disponibles en Facebook con el objetivo de corregir su orientación y mejorar así la experiencia de usuario.

Se trata de una medida con bastante sentido, sobre todo si tenemos en cuenta lo incómodo que puede resultar sumergirnos en una fotografía torcida utilizando gafas de realidad virtual.

Es natural obtener una imagen en 360º torcida, ya que es necesario mantener la cámara en línea con el horizonte durante todo el tiempo que dura la captura completa.

Además de lo anterior, Facebook también estaría trabajando en un sistema para lidiar con el enorme peso de este tipo de imágenes. La idea es almacenar diferentes versiones de una misma experiencia en 360º y posteriormente decidir cuál se muestra al usuario dependiendo de la velocidad de su conexión.

Por supuesto, es importante tener en cuenta que, al menos por el momento, se trata de tecnologías en desarrollo. Como siempre, permaneceremos atentos hasta que empiecen a utilizarse.

Fuente: VentureBeat.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.