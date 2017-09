Pokémon Go dispondrá de nuevos personales legendarios

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Niantic y The Pokémon Company han anunciado que los Pokémon Legendarios Raikou, Entei y Suicune llegarán a Pokémon Go a partir de hoy.

Cada uno de los tres aparecerá en incursiones en una región a la vez. Desde hoy hasta el 30 de septiembre, Raikou aparecerá en gimnasios en América, Entei aparecerá en Europa y África, y Suicune aparecerá en los gimnasios de la región de Asia y el Pacífico. El 30 de septiembre, los Pokémon cambiaran su ubicación por un mes, y luego cambiarán una vez más a la región restante el 31 de octubre, haciendo que el conjunto completo esté disponible en todo el mundo.

Niantic tambíen anunció que las recién anunciadas incursiones exclusivas ahora son llamadas Incursiones EX y comenzarán a aparecer en algunas áreas a partir de la próxima semana, el 6 de septiembre. Las Incursiones EX serán sólo por invitación y aparecerán en ciertos gimnasios por tiempo limitado. Los jugadores sólo recibirán una invitación si han vencido una Incursión en un gimnasio en particular. Las Incursiones EX comenzarán como pruebas sólo en ciertas regiones antes de eventualmente salir en todo el mundo.

Ayer, Niantic también comenzó a liberar una nueva actualización (0.73.1 para Android y 1.43.1 para iOS) que arregla bugs que previenen que la Premier Ball final en una incursión atrape a un Pokémon. Puedes leer las notas completas del parche en el sitio oficial de Pokémon Go.

