La función historias de Instagram llega a la versión web

Desde hoy y a lo largo de las próximas semanas, Instagram estará llevando la función de Historias a su versión web para todos sus usuarios, según acaba de anunciar en su blog.

En un principio, se posibilitará el acceso a las Historias publicadas por amigos y usuarios a los que se le ha dado seguimiento, pero en los próximos meses, la plataforma posibilitará que los usuarios también puedan realizar publicaciones en Historias a través de la web.

Y como ya sucede en los dispositivos móviles, la función de Historias también estará disponible en la parte superior de la pantalla en su versión web, permitiendo además el avance y retroceso en las publicaciones a través de una serie de líneas.

Y es que las Historias de Instagram es una de las características que mejor está funcionando en la propia plataforma, utilizada por 250 millones de usuarios diarios, pese a ser un clon de Snapchat, aunque curiosamente las Historias no han cuajado en otras plataformas de Facebook, incluyendo su propia red social. Esto no quita para que otras compañías rivales también haya lanzado funciones similares a sus servicios, como es el caso de Skype.

En cualquier caso, la llegada de las Historias de Instagram a la web permitirá darle a esta función un alcance mayor de usuarios, y por tanto, mejorar aún más sus resultados.

En este sentido, la compañía señala que más del 80% de los usuarios de Instagram se encuentran fuera de los Estados Unidos, de modo que esta expansión no sólo permitirá un incremento de los usuarios sino que además servirá a las empresas que hacen uso de las Historias de Instagram tener más visibilidad ante sus potenciales clientes, ya que una de cada cinco publicaciones realizadas por una empresa ha recibido una respuesta por mensaje directo, según apunta TC.

