Regresa el Premio PayPal-TEC para impulsar a emprendedores mexicanos

Esta iniciativa de PayPal y el Tecnológico de Monterrey busca, desde hace tres años, dar vida a proyectos innovadores en comercio electrónico

Ciudad de México – 30 de agosto de 2017.

En esta edición, los ganadores —tres lugares por categoría— recibirán los siguientes premios:

Términos y condiciones específicos disponibles a partir del 30 de agosto de 2017 en la página de registro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.