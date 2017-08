Los asistentes digitales Alexa y Cortana operaran juntos a finales de año

Ya no será necesario disponer de un dispositivo que combine varios asistentes digitales integrados en el mismo, como el que va a presentar Sonos el próximo 4 de octubre.

Y es que tanto Microsoft como Amazon han llegado a un acuerdo de colaboración que permitirá a los usuarios de Cortana acceder a las habilidades de Alexa y a los usuarios de Alexa acceder a las habilidades de Cortana. Un acuerdo de colaboración que será bien recibido por el público ya que hasta ahora los asistentes digitales son ecosistemas cerrados.

Será a finales de año cuando ambos asistentes digitales comiencen a ser interoperables. A partir de entonces, todos aquellos usuarios de Cortana que deseen usar las múltiples habilidades de Alexa deberán decir primero “Cortana, open Alexa” para luego hacer cosas como comprar en Amazon.com, entre otras posibilidades.

Por su parte, todos aquellos usuarios de Alexa que deseen usar las habilidades de Cortana deberán decir primero “Alexa, open Cortana” para luego hacer cosas como gestionar calendarios, recordatorios, y mucho más.

Esta colaboración es beneficiosa para ambas compañías, ya que Cortana podrá contar con las múltiples habilidades de Alexa mientras Alexa también podrá funcionar en dispositivos Windows 10. A este respecto, llegará primero a los ordenadores Windows 10 para llegar más adelante a dispositivos Android e iOS.

Satya Nadella, Director ejecutivo de Microsoft, señala que la colaboración entre Microsoft y Amazon “refleja nuestra creencia de que cuando la gente y la tecnología trabajan juntas, todo el mundo gana”. Esperemos que esa creencia se extienda a los asistentes de compañías rivales como Google o Apple.

