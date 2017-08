Dropbox realiza mejoras para hacerlo aún más colaborativo

Para todos aquellos que utilizan Dropbox en sus flujos de trabajo en equipo, el servicio acaba de anunciar una serie de novedades que persiguen desde tener un mejor acceso a los archivos más utilizados, hacer un mejor seguimiento de los proyectos en los que se esté colaborando, hasta una serie de novedades en Paper que llevan a la simplificación en el flujo de trabajo a la hora de crear y colaborar.

En primer lugar, se ha rediseñado la página principal, como podemos observar ya los usuarios conforme iniciemos sesión en nuestras cuentas. Dropbox explica que el rediseño de la página principal permite realizar un seguimiento de archivos y actividades en un mismo lugar. En la misma estará, además de archivos y actividades, los comentarios, acciones y menciones recibidos. La nueva página principal resaltará además todos aquellos archivos y documentos Paper visualizados, destacados, editados o subidos recientemente desde cualquier plataforma.

Señalar que la página principal acaba de llegar a la versión web e incluso a la aplicación de Dropbox para iOS, quedando pendiente que llegue también a la aplicación de Dropbox para dispositivos Android.

En segundo lugar está el seguimiento del progreso de proyectos en los que se esté colaborando. A este respecto, y con el fin de evitar las confusiones a medida de que crezca el número de colaboradores en un mismo proyecto, Dropbox integrará en las próximas semanas una nueva pestaña que mostrará las modificaciones que haya recibido un mismo archivo, mostrando quién lo ha agregado, editado, cambiado de nombre o movido a otra carpeta, a la hora de previsualizarlo a través de la web

Además de esta nueva función, en Dropbox se acaba de incorporar, tanto en la web como en dispositivos móviles, soporte para previsualizar más tipos de archivos, incluyendo diferentes tipos de archivos fotográficos en RAW y archivos de Sketch.

Ya por último, la aplicación Paper cuenta con nuevas herramientas para la simplificación a la hora de crear y colaborar. A este respecto, ahora es posible previsualizar archivos de diseño de Sketch sin salir de Paper, permite la integración de contenidos creados en los servicios InVision y Figma en documentos Paper, se lanza una API para posibilitar la creación y edición de documentos Paper en terceras aplicaciones, permite crear carpetas móviles en cualquier lugar, integra funciones de eliminación y archivado para mantener los archivos bien organizados, y por último, permite la previsualización de documentos Paper para facilitar su búsqueda.

