DeepL, traductor online que usa redes neurales

DeepL es una herramienta que quiere revolucionar el mundo de la traducción automática neuronal mediante su servicio gratuito DeepL.com.

Auto-definido como el traductor automático en línea más preciso del mundo, garantizan que han sido varios traductores profesionales los que han comparado los resultados con los de otras herramientas de traducción similares:

El proceso es realizado por una supercomputadora ubicada en Islandia, capaz de procesar 5.1 petaFLOPS para traducir un millón de palabras en menos de un segundo, siempre aprendiendo con el trabajo ya realizado en el pasado. Usaron los datos de Linguee para recopilar información, y han conseguido juntar más de mil millones de traducciones para poder ofrecer ahora 42 combinaciones de idiomas entre español, inglés, alemán, francés, italiano, polaco y neerlandés.

Ahora están trabajando en una API para mejorar otros productos, como asistentes digitales, diccionarios, aplicaciones para aprender idiomas y herramientas de traducción asistida por ordenador para profesionales.

