Ataribox recurrirá al crowfunding para su desarrollo

Luego de su anuncio hace más de un mes, Atari liberó más información respecto a la nueva consola Ataribox.

La compañía dijo que recurrirá al crowdfunding para su financiamiento, comenzando la campaña durante el último trimestre del 2017 con la promesa de entregar las primeras consolas en el segundo trimestre del 2018.

De acuerdo con Atari, el optar por el crowdfunding tiene que ver con la participación que quieren que tenga la comunidad en todo el proceso. La campaña permitiría recompensar a los usuarios con “acceso exclusivo, ediciones especiales y participación en el despliegue de la Ataribox”.

Fuera de eso no se revelaron más detalles respecto a las especificaciones o los juegos que correrá esta consola, dos de las grandes interrogantes. Se sabe que la Ataribox contará con un diseño inspirado en las consolas clásicas, e incluirá salida HDMI y cuatro puertos USB.

First look: A brand new Atari product. Years in the making.

Con la Ataribox la empresa buscará colgarse por la moda de revivir consolas clásicas en la que Nintendo reina. No sabemos si tendrá el mismo impacto de una NES o SNES Mini, pero vale la pena intentarlo.

