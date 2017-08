Actualización de Instagram ya permite crear álbumes con fotografías en formatos horizontal y vertical

Una de las funciones más interesantes de Instagram es la posibilidad de crear galerías con nuestras fotografías y videos, para compartirlas en una misma publicación.

Esto nos ahorra el trabajo de crear varias publicaciones, y le da un contexto más rico al evento o actividad que deseamos compartir. Sin embargo, uno de los inconvenientes de esta dinámica, era que había que respetar el formato cuadrado que exigía esta función, por lo que había que improvisar un recorte y rescatar lo mejor de la fotografía.

Ahora ya no tendremos ese problema, ya que con la nueva actualización que anunció el equipo de Instagram, podemos subir fotografías e imágenes, en formato retrato (vertical) o apaisado (horizontal). Pero, esta “flexibilidad creativa”, como menciona Instagram aún no completa la experiencia, ya que hay un detalle que tenemos que tener en cuenta.

Podremos subir fotografías y videos en formatos retrato y apaisado, pero en una publicación solo podrán compartirse contenido de un mismo formato.

Junto con esta actualización, mencionan algunas características extras que se han sumado en las últimas semanas, como por ejemplo, la posibilidad de dejar publicaciones en borrador desde la app de Instagram en iOS, o poder editar las personas que etiquetamos después de realizar la publicación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.