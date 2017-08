WhopperCoin, la criptomoneda de Burguer King

WhopperCoin es el nombre de la nueva criptomoneda lanzada en Rusia, y su creador ha sido la cadena Burger King.

Imagen cortesía de Shutterstock

Se trata de una moneda que los clientes podrán tener al consumir en el restaurante. Por cada rublo, un whoppercoin, y al llegar a 1,700 whoppercoins, podrán comprar una hamburguesa Whopper a cambio.

Con la app móvil podrán gestionar las ganancias, guardar, intercambiar y negociar con otras personas, siendo así una mezcla entre bitcoin y programa de fidelización clásico. Se espera que Burger King lance las aplicaciones Android e iOS el próximo mes.

Hasta ahora se han emitido mil de millones de monedas Whoppercoin a través de la plataforma Waves, y seguirán generando si la demanda aumenta.

Desde la web wavesgo.com es posible ver las transferencias realizadas, 37 en estos momentos, aún lejos de poder competir con los primos grandes de la misma categoría.

El Bitcoin, por otro lado, sigue batiendo récords, llegando hoy a los 4,700 dólares y sin ningún tipo de pista que nos haga sospechar que se trata de una burbuja: cada vez hay más desconfianza en los mercados tradicionales, y el bitcoin parece que es la única apuesta fiable en estos momentos, aunque la palabra “confianza” hay que cogerla con pinzas cuando hablamos de invertir en este tipo de moneda.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.