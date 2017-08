Uber ya permite a los conductores compartir su ubicación

Uber sigue implementando políticas, que tienen como mira ofrecer una mejor experiencia para sus conductores.

Hemos visto cómo se han sumado nuevas directrices, teniendo en cuenta las quejas y feedback que ofrecen los conductores, como parte de la nueva imagen que quiere proyectar Uber. En esta oportunidad, añade una nueva función, que permite que los conductores puedan compartir su ubicación.

Es una opción interesante, ya que ofrece un plus a las medidas de seguridad que los conductores toman al exponerse largas jornadas en las calles. También es una manera simple de dar tranquilidad a los familiares inmediatos, ya que con un simple clic pueden conocer la ubicación actual.

La dinámica para activar esta función en la app es muy simple. Solo tienen que buscar la opción “Compartir mi viaje”, y escoger los amigos o familiares. Ellos verán la ubicación en el mapa, nombre, teléfono y número de matricula del coche.

Y por supuesto, no se compartirá ningún información del pasajero, ni la ruta de su viaje. En el momento que deseen, pueden dejar de compartir su ubicación.

Esta característica, según comentan en el blog de Uber, ya está disponible en 140 ciudades. Y en breve, se extenderá a todo el mundo.

