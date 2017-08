Mario y los Rabbids unen fuerzas en una épica aventura de combate

El día de hoy, Ubisoft® anunció que Mario + Rabbids® Kingdom Battle ya está disponible en exclusiva para la consola Nintendo Switch.

Mario + Rabbids® Kingdom Battlesigue los pasos de Mario –uno de los personajes más icónicos de los videojuegos– y los irreverentes Rabbids, en un viaje inesperado para salvar al Reino de los Hongos, en una nueva aventura de combate por turnos. Mario + Rabbids® Kingdom Battleestá clasificado como E10+ y está disponible por el precio sugerido de $1,299.00 MXN.

“Mario + Rabbids® Kingdom Battlees realmente un proyecto apasionante para el equipo de desarrollo y no podemos esperar a que los jugadores lo prueben”, explica Tony Key, vicepresidente senior de marketing y experiencia del consumidor de Ubisoft. “La respuesta de los fans ha sido tremenda y creemos que el juego debe estar en la colección de todo usuario de Nintendo Switch”.

Desarrollado por Ubisoft Montreal y Ubisoft Paris*, Mario + Rabbids® Kingdom Battle incluye a Mario, la Princesa Peach, Yoshi, Luigi y cuatro héroes Rabbid, quienes se enfrentarán en divertidos combates, acertijos y exploración alrededor de cuatro icónicos mundos. En el modo de campaña, los jugadores formarán un equipo de tres héroes de un grupo de ocho personajes distintos, cada uno equipado con su propia personalidad y habilidades, asegurando que las batallas se desarrollarán de forma diferente de acuerdo a la combinación de los protagonistas elegidos. Mediante una visión estratégica y una colección de más de 250 armas con características únicas, los usuarios tendrán múltiples formas de garantizar la victoria.

Además, los retos locales cooperativos adicionales, disponibles en dos niveles de dificultad, permitirán a los jugadores unir fuerzas con un amigo y enfrentar nuevos retos con un equipo de cuatro héroes. Mario + Rabbids® Kingdom Battleaprovecha por completo la portabilidad de la consola Nintendo Switch, con batallas jugables en casa o donde quiera que te encuentres. Adicional a ello, los usuarios podrán desbloquear nuevas características in-game mediante sus figuras Amiibo.

Diseñadas por Ubi Collectibles e inspiradas por los personajes del juego, las figuras exclusivas de Mario + Rabbids® Kingdom Battle llevarán a los Rabbids a un nuevo universo. Cada figura viene en presentaciones de 3 o 6 pulgadas y muestra a los Rabbids como sus contrapartes del universo Mario. Colecciona a los cuatro héroes Rabbid: Rabbid Mario, Rabbid Peach, Rabbid Luigi y Rabbid Yoshi. Las figuras están disponibles a la venta en: https://gameplanet.com.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.