La vida gamer en Mercado Libre

Los últimos datos compartidos por la firma consultora NewZoo en su Reporte Global del mercado de videojuegos 2017, señala el crecimiento de la comunidad gamer en México y su importancia para la industria tanto a nivel regional como mundial.

Para celebrar el Día Mundial del Gamer, Mercado Libre tendrá a partir del 29 de agosto y hasta el 1 de septiembre, ofertas en más de 400 productos que llevarán la experiencia de juego a otro nivel. El portal contará con descuentos entre 10% y 30%, pagos hasta en 12 meses sin intereses, además de envíos gratis, en marcas como PlayStation, Xbox, Asus, Dell, Logitech, BenQ, Funko, Kingston, Vertagear y HP.

En la página especial de la celebración, los gamers podrán encontrar el equipamiento perfecto para subir de nivel su experiencia de juego:

1. Laptops especializadas como la Alienware de 15.6” Procesador Core i5 con Windows 10 y 1TB de memoria, el CPU armado con gabinete Tornado, Core i5, con hasta 4 núcleos y 3.5 GHZ de frecuencia Turbo que dan los mejores gráficos y una velocidad incomparable.

2. Bundles, como el de la Consola Xbox One S de 500GB con control inalámbrico y el juego Madden NFL 18 y consolas como la Nintendo Switch

3. Monitores especializados curvos como el Samsung Gamer Curvo de 27 pulgadas Full HD y proyectores especializados BenQ para disfrutar cada partida de manera más realista.

4. Para llevar el juego a donde vayan se contará con smartphones de gama alta con pantallas de ultra alta definición, como el Samsung 8.

Vida Gamer con Mercado Libre

Conscientes de que ser gamer es todo un estilo de vida, la oferta de Mercado Libre va más allá de videojuegos y consolas. El portal líder en comercio electrónico de México, ofrece a sus usuarios una gran variedad en coleccionables, destacan en esta categoría las marcas Marvel, Pokemon, Funkos; componentes, y todos los accesorios que necesitan para vivir al máximo cada momento dentro y fuera del juego.

Los usuarios podrán hacer sus compras de manera segura a través de Mercado Pago, que protege los datos personales y que brinda la garantía de Compra Protegida, con la que si el artículo no es entregado a entera satisfacción se regresa el monto invertido. Del mismo modo, Mercado Puntos, les permitirá subir de nivel con sus compras y obtener más beneficios y finalmente tendrán envíos gratis desde $549 pesos (o un monto menor dependiendo del nivel en Mercado Puntos), sin suscripciones ni membresías forzosas y entregas en menos de 24 horas.

Para más información visita: https://ofertas.mercadolibre. com.mx/dia-del-gamer?showDeal= true

