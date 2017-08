IGDates, herramienta que te permite ordenar las fotos de Instagram por fecha o hashtag

A estas alturas nadie puede negar la popularidad de Instagram, una de las redes sociales más utilizadas a día de hoy.

A pesar de la popularidad de la herramienta, Instagram cuenta con algunas carencias que herramientas de terceros tratan de suplir. Es el caso de IGDates, una herramienta con la que ordenar todas y cada una de nuestras fotos de Instagram por fecha o hashtag.

Su objetivo es que podamos clasificar nuestras publicaciones a partir de la fecha en la que las compartimos o por el hashtag que utilizamos. De esta forma, podremos averiguar en cuestión de segundos qué imágenes han sido las más comentadas o cuáles han sido los hashtags más efectivos.

Además de las características que acabamos de mencionar, IGDates nos recordará la imagen que publicamos hace justo un año, una función que puede resultar de utilidad en más de una ocasión. Y no solo eso, ya que también disponemos de un buscador que podremos utilizar para buscar lo publicado entre dos fechas concretas, una función que tampoco está disponible de forma nativa en Instagram.

La herramienta es gratuita y esta disponible en la web de IGDates.

