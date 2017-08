Google actualiza la web y el logo de YouTube

El logo de Youtube no ha sufrido muchos cambios en los últimos 12 años, y ahora Google ha decido dar una retocada como parte de una evolución, que señala el primer paso de una nueva fase. Quita énfasis en la palabra “tube”, que representa la Tv de tubo, algo que solo se ve ya en museos.

Junto al cambio de logomarca, el portal ofrece un nuevo tipo de letra, combinación de colores y algunos cambios en la apariencia de escritorio y móvil.

Bettig, un francés que se unió a Google hace seis años, ha sido uno de los responsables por el nuevo logo, según indican en The Verge. Han dado destaque al botón play, elemento de interfaz de usuario que está en el centro de cada vídeo y que es un embajador de marca.

La nueva fuente, logotipo y color estará disponible a partir de hoy en YouTube y en la aplicación móvil, y poco a poco se ampliará a toda la familia de servicios del portal.

Junto con un nuevo logotipo, el escritorio y la aplicación móvil están siendo actualizados para hacerlos coincidir con la estética de Material Design: menos sombras, cuadros y formularios en cada página. En el blog de google comentan los cambios en la app móvil:

– Un diseño más limpio: Cabecera de color blanco para destacar el contenido y pestañas de navegación en la parte inferior. Incluyen nuevas pestañas, Biblioteca y Cuenta.

– Videos siempre presentes: a lo largo de los próximos meses van a lanzar un nuevo comando táctil que permitirá saltar de un vídeo a otro con tan solo pasar la mano por encima.

– Acelerar y ralentizar la reproducción: Van a ofrecer también esta opción en la app móvil.

– Vídeos adaptados: el reproductor de YouTube va a cambiar de forma adaptándose al formato de vídeo que deseemos ver: vertical, cuadrado u horizontal.

– Navegar mientras vemos vídeo: para ver una cola de vídeos sugeridos mientras vemos los contenidos en pantalla completa.

