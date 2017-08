Intel presenta Movidius Myriad X para incorporar inteligencia artificial en diferentes dispositivos

28 de agosto de 2017 – Intel presentó hoy su nueva unidad de procesamiento de visión (VPU) Movidius Myriad X, como un anticipo de la amplia línea de soluciones de inteligencia artificial de Intel que brindan capacidades más autónomas a una gran variedad de categorías de productos, incluidos drones, robots, cámaras inteligentes y realidad virtual.

Myriad X es el primer sistema en chip (SOC, por sus siglas en inglés) en el mundo que incluye un Motor de Informática Neuronal especial para acelerar las inferencias de aprendizaje profundo en dispositivos externos. El Motor de Informática Neuronal es un bloque de hardware interno específicamente diseñado para ejecutar redes neuronales profundas a alta velocidad y con bajo consumo de energía sin comprometer la precisión y permitiendo a los dispositivos ver, comprender y responder a sus entornos en tiempo real. Con la incorporación del Motor de Informática Neuronal, la arquitectura de la unidad Myriad X tiene la capacidad de 1 TOPS[i] (billones de operaciones por segundo) de rendimiento informático en inferencias de redes de aprendizaje profundo.

“Estamos a punto de lograr que la visión informática y el aprendizaje profundo se conviertan en requerimientos estándares para los millones de dispositivos que nos rodean día a día”, declaró Remi El-Ouazzane, Vicepresidente y Director General de Movidius, Intel New Technology Group.

“La incorporación de inteligencia visual similar a la de los humanos en los dispositivos representa un gran avance en el ámbito informático. Con la unidad Myriad X, estamos redefiniendo el significado de VPU al brindar la mayor inteligencia artificial y capacidad informática visual posible, todo dentro de las exclusivas restricciones de energía y calor de los modernos dispositivos”.

Con una capacidad de más de 4 TOPS[ii] de rendimiento total, su diseño compacto y el procesamiento en placa son ideales para las soluciones de dispositivos autónomos. Aparte del Motor de Informática Neuronal, la unidad Myriad X combina en forma exclusiva el procesamiento de visión e imágenes y la inferencia de aprendizaje profundo en tiempo real con:

