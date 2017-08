El final de temporada de Game of Thrones fue usado para distribuir malware

El final de la séptima temporada de Game of Thrones se encargó básicamente de volarle la cabeza a medio internet aunque para algunos no fue tan épico como se esperaba.

Sin embargo, este suceso también fue aprovechado por algunos criminales cibernéticos para distribuir un peligroso troyano.

De acuerdo con un informe de la firma de seguridad informática Proofpoint, un grupo de ladrones digitales habría aprovechado el hackeo a HBO para comenzar a distribuir una serie de correos electrónicos con un documento Word adjunto, bajo el nombre “game of thrones preview.docx”, en donde se prometían avances de los últimos tres episodios de la temporada.

La cuestión es que dicho mensaje se trataba de una clásica técnica de phishing, donde la víctima, al abrir el archivo y dar clic sobre los íconos incrustados corría en automático un script malicioso de PowerShell, que detonaba la descarga del Troyano de Acceso Remoto (RAT) “9002”, brindando acceso total a la computadora del usuario incauto.

El mensaje que acompañaba a este troyano prometía el acceso adelantado a los últimos episodios de la séptima temporada, particularmente a su final, por lo que el número de víctimas se pudo haber incrementado significactivamente durante el pasado fin de semana.

