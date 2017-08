Facebook bloquearás los anuncios provenientes de sitios de noticias falsas

Facebook continúa tomando medidas contra la difusión de informaciones falsas y engañosas a través de su plataforma para tratar de asegurarse de que los usuarios obtengan sólo informaciones veraces, ya que de lo contrario podría dar lugar a un aumento de la desconfianza de los usuarios sobre las informaciones que suelen recibir desde la plataforma social, generándose un gran perjuicio en su propia comunidad que podría llegar a ser extrapolable al resto de Internet.

En este sentido, acaban de dar un paso más señalando que a partir de ahora, todas aquellas páginas que compartan repetidamente aquellas informaciones que ya hayan sido marcadas como falsas por terceras partes, ya no tendrán posibilidad de comprar anuncios en Facebook. Ahora bien, si las páginas dejan de compartir informaciones falsas, entonces se les podría permitir de nuevo la compra de anuncios en Facebook.

Esta medida se suma al hecho de que los anunciantes ya no pueden publicar anuncios que vinculen a informaciones que ya hayan sido marcadas como falsas por parte de organizaciones externas de verificación de hechos.

Acorde a Facebook, la interrupción de incentivos económicos, el desarrollo de nuevos productos que impidan la propagación de informaciones falsas y la ayuda a los usuarios en la toma de decisiones más informadas cuando están ante informaciones falsas conforman las tres áreas clave para evitar la propagación de informaciones falsas a través de su plataforma.

