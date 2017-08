Dell presentará sus lentes de Realidad Virtual dentro del IFA

Por 360 dólares será posible comprar, en octubre de este año, unos lentes de Realidad Virtual de la marca Dell.

La compañía ha presentado hoy el proyecto, un visor de realidad virtual que podrá adquirirse junto a unos controladores manuales, aunque estos últimos tendrán un costo adicional de 100 dólares.

Un sistema de PC completo con el Visor podría reducir el costo a unos $1,000, casi la mitad del precio que vimos hace un año. El sistema completo lo veremos integralmente en la próxima feria IFA en Berlín.

El dispositivo cuenta con luces que ayudan a los auriculares a detectar la posición de las manos, y los controladores tienen un visor que se puede girar hacia arriba, lo que le permite cambiar entre “realidad real” y “realidad virtual” en pocos segundos.

El visor de Dell utiliza la misma tecnología que las holoLens de Microsoft, con cámaras de seguimiento desde dentro hacia fuera en el propio auricular, en lugar de sensores externos en la habitación. Las gafas tienen pantallas de cristal líquido de 1440 x 1440, con una experiencia panorámica de 360 grados.

Estéticamente es agradable, con almohadillas en la cabeza y una goma para la nariz que impide la entrada de luz. Cuenta con una pequeña abertura en la parte inferior y superior para que entre aire, un sistema de ventilación que no se encuentra en otros modelos semejantes.

De esta forma, seguimos viendo como la Realidad Virtual sigue bajando su precio, haciéndose cada vez más asequible para el público en general.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.