¿Conoces las ventajas de Amazon Prime?

El comprar en Amazon es un tema que muchos se lo toman a la ligera, pero otros, detallan cada característica del producto que van a adquirir, la reputación y comentarios sobre el vendedor, los beneficios que trae comprar dicho aparato, si el envío sale totalmente gratis, etcétera.

Amazon Prime, por ejemplo, es un servicio de suscripción del grande de las compras digitales que ofrece mucho más que envíos gratis al año, aunque esta bondad sea la única que muchas veces se escucha entre las personas que comprar en el sitio web.

Si deseas saber cuáles son las ventajas más importantes de Amazon Prime, no te puedes perder cada ítem que hemos preparado para que te decidas a pagar por ella, pues ofrece mucho más al año de lo que te imaginas.

La ventaja que más resalta de Amazon Prime es que nos permite obtener los productos que deseamos en tan solo uno o dos días, tres cuando mucho. Esta opción funciona para millones de aparatos, prendas y objetos de interés personal en general, en donde no tenemos que desembolsar alguna cantidad de dinero para tener en físico lo que hemos podido en digital sin esperar mucho.

Esta característica va adherida con la suscripción de pago en Amazon, y la misma nos permite ver películas y series, incluyendo producciones originales sin tener que salir a otro sitio en internet. Con el pago del servicio, ya podemos ver alguna película del amplio álbum que Prime Video pone a tu disposición.

Si el almacenamiento de tu móvil o de Gmail no está disponible, Prime Photos es una gran alternativa para guardar fotos de forma ilimitada. Con esta pestaña no tendrás que buscar más sitios en la web para el guardado de tus imágenes.

Este apartado está muy bien explicado en su título, pues abre la opción de comprar automóviles, pudiendo también seleccionar el color del modelo, los accesorios y todas las partes que conforman un coche. Además, integra una sección de nombre My Garage, que sirve para buscar las piezas de reparación de nuestro coche y guardar todos los datos y características de las mismas en una plataforma virtual.

Si tienes un bebé y necesitas un paquete de pañales, o quieres comprarle un conjunto de vestir a tu niña y necesitas jugosos descuentos, Amazon Family está diseñado para ti. Ofrece cupones para que podamos disfrutar de compras que beneficiarán a toda la familia.

Sin duda alguna, uno de los puntos más importantes del pagar por Amazon Prime es la posibilidad de ver las mejores ofertas antes de que ellas salgan a la luz de todas las demás personas. Gracias a esta pestaña estarás obteniendo acceso 30 minutos antes de que dicho producto salga a disponibilidad para su compra, así puedes adelantarte un par de minutos valiosos.

Si hoy ha salido el móvil que quería, y te preocupa que no haya algún stock disponible, con Prime estarás recibiendo el teléfono el mismo día que ha sido ofertado en la web. A ello se le suma que no tendrás que pagar ni un céntimo por el envío de él.

En Estados Unidos, esta opción ha sido innovadora y muy buena, pues está abierta y disponible en 40 estados del país norteamericano. A través de esta sección podemos entrar en contacto con empleados que se encargan de reparaciones en el hogar y que también ofrecen otros servicios: electricistas, jardineros, etcétera.

La era digital y los trabajos en casa es uno de los temas más comentados de la actualidad, pues podemos redactar, programar, diseñar o estructurar algún proyecto sin tener que salir de la comodidad del hogar. Con la opción Amazon Mechanical Turk podemos buscar ofertas para trabajar en asignaturas individuales, como paquetes de redacción, traducción, diseño, entre otros.

Esta función lleva por nombre Amazon Prime Wardrobe y ha sido creada para que elijamos varias prendas de ropa que serán enviadas a la puerta de nuestra casa para que las podamos probar y elegir las que queremos adquirir, incluso antes de pagar por ellas. En cada pedido tenemos un máximo de 15 prendas, y podemos tenerlas hasta 7 días en la cama de nuestra habitación, y de esa manera, elegir las que vamos a comprar.

Y estas son solo algunas de las funciones y ventajas más importantes de Amazon Prime con relación a la otra versión gratuita. Si conoces más bondades de este servicio, no dudes en hacérnoslo saber.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.