Triangle, una aplicación experimental de Google que nos ayuda a controlar mejor el consumo de datos

Google está probando una aplicación móvil para dispositivos Android llamada Triangle.

Con ella se ofrece a los usuarios un control más detallado sobre el uso de los datos móviles por parte de las aplicaciones que tienen instaladas en sus dispositivos.

Esta aplicación se encuentra en fase de pruebas en Filipinas aunque de momento no se sabe si Google tiene la intención de llevarla a otros países donde las conexiones móviles tampoco son generosas o en países donde sí lo sean pero que existan usuarios que no puedan acogerse a tarifas generosas.

Desde la compañía, a instancias de TechCrunch, se niega a hablar de esta aplicación aunque desde el citado medio entiende que el comienzo de las pruebas se sitúa en el pasado mes de abril, según creen en base a los comentarios de los usuarios en un foro de Internet.

Triangle permite desde tener una visión generalizada del consumo de datos hasta conocer aquellas aplicaciones que más datos consumen, teniendo incluso la posibilidad de bloquear ciertas aplicaciones para que no puedan hacer uso de los datos móviles o incluso establecer periodos de consumo.

Es más, también ofrece un balance de datos consumidos en diferentes operadores para diferentes tarifas de prepago e incluso los mismos pueden ofrecer diferentes recompensas en forma de datos adicionales para su consumo en función de una serie de actividades como el uso de aplicaciones ya instaladas.

Se da la circunstancia de que Triangle es una aplicación experimental directa de Google y no del Area 120, la incubadora interna de proyectos que últimamente está siendo bastante conocida.

