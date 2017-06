Ryzen Pro, la apuesta de AMD para competir en el entorno empresarial contra la serie vPro de Intel.

Luego del lanzamiento de su serie Ryzen para consumidores finales y el anuncio de Threadripper para los entusiastas, AMD mostró el Ryzen Pro, una serie de procesadores enfocados al entorno empresarial que competirían directamente con la serie vPro de Intel.

La serie Pro está compuesta de seis procesadores (dos por cada segmento) y cuenta con ciertos agregados que la separan de los otros Ryzen. Estos incluyen tecnologías de cifrado, arranque seguro y herramientas que harían más sencilla la labor de los administradores de sistemas. AMD dice que las funciones de seguridad de Windows 10 Enterprise son compatibles con la serie Ryzen Pro.

Los Ryzen Pro están divididos en tres categorías:

Ryzen Pro 3. Enfocada al usuario básico de oficina que utiliza suite ofimática, consulta su correo y navega en Internet. Esta serie compite con los Core i3 de Intel y viene en dos modelos de procesador:

Ryzen Pro 5. Enfocada al usuario intermedio que busca mayor productividad o trabaja de manera remota. Esta serie compite con los modelos Core i5 de Intel y cuenta también con dos modelos de procesador:

Ryzen Pro 7. La joya de corona que compite con la serie Core i7 de Intel y que está enfocada en creadores de contenido que trabajan en la industria creativa, arquitectura, 3D o científica y que requiere de un equipo que pueda manejar múltiples tareas. La oferta aquí son los siguientes modelos.

Sumado a las opciones de seguridad y administración, otra diferencia entre la serie Ryzen Pro y su contraparte de consumo es el tiempo de garantía, que es del triple (36 meses). AMD confirmó que los primeros equipos de escritorio con Ryzen Pro llegarán durante la primera mitad del 2017, mientras que la versión para portátiles (conocida como Ryzen Pro mobile) estará disponible durante la primera mitad del 2018. El precio se desconoce.

