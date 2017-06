Netflix complace a los fanáticos de Sense8 con un último capitulo de 2 horas

Después de que fue anunciada su cancelación, muchos fanaticos quedaron resentidos con Netflix, pero hoy surgió una buena noticia.

Habrá un final más digno para la producción. La propia cuenta de Twitter de Sense8 se encargó de dar el anuncio de un episodio final especial de dos horas que se estrenará el 2018 y servirá para cerrar Sense8, al menos como la conocemos hasta ahora:

Death doesn’t let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0

— Sense8 (@sense8) June 29, 2017