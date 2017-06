La población adolescente y las personas de hogares con altos ingresos tienen mayores probabilidades de lidiar con la adicción a la tecnología, según encuesta de GfK

A una de cada tres personas le resulta difícil tomarse un descanso de la tecnología, aun cuando saben que deberían hacerlo

En China, Brasil y Argentina se observan las cifras más altas de personas que tienen dificultades para tomarse un descanso de la tecnología

En Alemania, los Países Bajos y Bélgica está el mayor número de personas a las que les resulta fácil ‘desconectarse’

Imágenes cortesía de Shutterstock.com

NUREMBERG, Alemania, 29 de junio de 2017 – Una tercera parte de las personas encuestadas (34%) en línea en 17 países se muestran firmemente de acuerdo con la afirmación[1] “Me es difícil tomarme un descanso de la tecnología (mi dispositivo móvil, computadora, TV, etc.), aunque sé que debería hacerlo”. En comparación, menos de la mitad de ese número (16%) se muestra firmemente en desacuerdo[1] con que es difícil tomarse tal descanso.

Los hallazgos de los expertos en investigación mundial, GfK, muestran que, en la escala internacional, el sexo de las personas encuestadas prácticamente no hace ninguna diferencia cuando se trata de las dificultades para apagar los dispositivos o ‘desconectarse’ de la tecnología, ya que los porcentajes de hombres y mujeres que dicen tener dichas dificultades son casi iguales.

No obstante, sí hay notorias diferencias entre los grupos divididos por edad e ingresos en lo que respecta a la susceptibilidad de estar ‘siempre conectados’.

Las personas en grupos de menor edad tienen mayores dificultades para lidiar con la adicción a la tecnología

Los adolescentes (15 a 19 años) son el grupo con mayor probabilidad de tener problemas de adicción a la tecnología, pues apenas menos de la mitad (44%) afirman decididamente que se les dificulta tomarse un descanso de la tecnología, aun cuando saben que deberían hacerlo. La cifra baja a 41% en el grupo etario de quienes están en la década de los veinte y a 38% entre quienes están en los treintas. Después, cae significativamente en los grupos de mayor edad: 29% entre quienes están en los cuarentas, 23% entre quienes están en la década de los cincuenta y 15% para el grupo de 60 y más.

Curiosamente, los grupos etarios de 50 a 59 años y de 60 y más representan el punto de inflexión, pues tienen los mayores porcentajes de personas que señalan con toda firmeza que no tienen ningún problema para apagar sus dispositivos tecnológicos en comparación de quienes tienen dificultad para hacerlo.

Los hogares con mayores ingresos muestran la mayor brecha entre quienes encuentran dificultad o no en descansar de la tecnología.

En el caso de las personas de hogares de altos ingresos (en los 17 países), a 39% se le dificulta tomarse un descanso de la tecnología, aun cuando saben que deberían hacerlo, mientras que a 11% se le facilita; hay una brecha de 28 puntos porcentuales. Esta cifra contrasta con la situación en hogares de bajos ingresos, donde 30% están de acuerdo con la dificultad de descansar de la tecnología y 20% dicen no tener dificultad para hacerlo; la brecha es de solo 10 puntos porcentuales.

China y los países del continente americano tienen los mayores porcentajes de personas a las que se les dificulta tomarse un descanso de la tecnología. Los alemanes encabezan la lista de personas a quienes les resulta fácil.

En cuanto a los países, China (43%) tiene el porcentaje más alto de población en línea que se muestra fuertemente de acuerdo con la afirmación de que les es difícil tomarse un descanso de la tecnología. Le siguen de cerca los países latinoamericanos donde se realizó la encuesta (Brasil, 42%; Argentina, 40%; México, 38%), seguidos de los EE.UU. en quinto puesto (31%).

En el otro extremo se encuentra Alemania con el mayor porcentaje (35%) de población en línea que se muestra fuertemente en desacuerdo con la afirmación de que es difícil tomarse un descanso de la tecnología. Le siguen los Países Bajos (30%), Bélgica (28%) y Canadá y Rusia (27% en ambos casos).

Los hallazgos de GfK muestran claramente dónde se encuentran los mercados clave en una serie de niveles: desde marcas que ofrecen los dispositivos más nuevos dirigidos a clientes felices de estar ‘siempre conectados’ hasta marcas que ofrecen servicios de ‘tiempo de calidad’ afines a quienes gustan de tomarse un descanso de la tecnología.

Un informe complementario muestra hallazgos por sexo, edad e ingresos para cada uno de los 17 países y puede consultarse aquí: http://www.gfk.com/ global-studies/global-study- overview/

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.