Instagram lanza dos nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para filtrar comentarios ofensivos y de spam

Instagram apuesta por la Inteligencia Artificial para intentar que su comunidad pueda expresarse libremente evitando encontrarse con comentarios que puedan llevar a ser ofensivos o spam.

Para ello, la plataforma ha estado entrenando durante algún tiempo sus sistemas de Inteligencia Artificial para poder lanzar ahora dos nuevas herramientas de filtrado, las cuales, al estar basada en sistemas de aprendizaje profundo, irán mejorando a lo largo del tiempo su efectividad en comparación con las herramientas lanzadas anteriormente, las cuales no han impedido que los usuarios mal-intencionados hayan podido escribir comentarios ofensivos o de spam burlando sus sistemas de filtrado basados en palabras clave.

A este respecto, Instagram lanza una nueva herramienta de filtrado de comentarios ofensivos en la que detectará comentarios que en sus respectivos contextos puedan llegar a ser considerados como ofensivos para establecer su bloqueo en publicaciones y vídeos en directo mientras permite que el resto de comentarios puedan ser mostrados con toda la naturalidad.

Los usuarios tendrán la posibilidad de desactivar esta herramienta si así lo consideran necesario dentro de las opciones de configuración del perfil. Por el momento, esta herramienta funciona con comentarios escritos en inglés aunque con el tiempo aumentará su soporte para otros idiomas diferentes.

Además, también lanza su nueva herramienta de filtrado de spam, la cual irá buscando comentarios de spam en publicaciones y vídeos en directo para su eliminación. Esta herramienta sí nace con soporte para varios idiomas en un primer momento, soportando nueve idiomas en total: español, inglés, portugués, árabe, francés, alemán, ruso, japonés y chino.

La idea es, como en otras plataformas, que su espacio sea un lugar seguro para los usuarios de su comunidad y puedan participar de manera sana y sin sobresaltos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.