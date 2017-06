Google actualiza su herramienta de rendimiento y velocidad de sitios

Test My Site es una interesante herramienta de Google que mide diferentes factores de nuestro sitio web, para analizar su rendimiento en dispositivos móviles.



Ahora anuncian una actualización de la herramienta, sumando una serie de características que nos ayudarán a analizar la velocidad de nuestra web y su repercusión en los visitantes.

Primero, nos mostrará el tiempo de carga de nuestro sitio web, tomando como referencia que nuestro visitante imaginario esté utilizando Chrome, en un dispositivo Moto G4, que opera con una red 3G.

Según el resultado que arroje este índice de velocidad, tendremos un tiempo de carga que puede ir desde Deficiente a Excelente.

Otros de los factores que se analiza es la Pérdida Estimada de Visitantes (según el resultado del índice anterior). Según los datos que comparte Google.

A medida que el tiempo de carga de la página varía de uno a siete segundos, la probabilidad de rebote de los visitantes de un sitio móvil aumenta un 113%.

Y por último, nos dará un análisis de sitios web similares al nuestro para que veamos en qué escala de velocidad nos deja teniendo en cuenta a la competencia.

Y por supuesto, también nos brindará tips para que potenciemos el rendimiento de nuestro sitio web y mejoremos el tiempo de carga. Por ejemplo, nos puede sugerir la optimización de las imágenes, ajustar elementos de JavaScript, etc.

Y si deseamos un informe con más detalle, solo tenemos que dejar nuestra dirección de correo electrónico.

