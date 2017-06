Después de 3 décadas, Sony volverá a fabricar discos de vinilo

Durante los últimos años hemos visto como el amor por los discos de vinilo ha ido multiplicándose en varios países de todo el mundo. Ahora es Sony quien reacciona a la nueva moda.

La empresa planea fabricar discos por primera vez desde 1989. Lo informan en la agencia Agence France-Presse, donde indican que la producción comenzará en una fábrica al suroeste de Tokio a partir de marzo de 2018.

Sony no ha especificado el tipo de discos que será fabricado, pero todo parece indicar que los lanzamientos incluirán canciones japonesas antiguas y populares, así como música contemporánea.

Después de parar la producción hace ya 30 años, Sony se concentró en varios formatos, algunos de los cuales, como el SACD, no tuvieron el éxito esperado. Ahora el vinilo tiene un máximo de ventas, por lo que parece que la solución es volver a formatos que nunca murieron del todo.

Comentan en The Verge que HMV, con sede en el Reino Unido, también reabrió su tienda dedicada al vinilo en Shibuya, Japón, hace casi dos años, después de este récord de resurgimiento. El 60% de la tienda está dedicada a los discos, por lo que parece que la apuesta vale la pena.

