Amazon anuncia la tercera edición de Prime Day

– 30 horas con cientos de miles de ofertas durante el 11 de julio

– China, India y México se unen al festejo anual, haciendo de Prime Day un evento masivo de ofertas en 13 países

– Este año, los miembros de Prime podrán disfrutar de 30 horas de ofertas, con promociones que comienzan el 10 de julio a las 6 pm, tiempo del Centro de México

– En Prime Day, cerca del 40 por ciento de las Ofertas Relámpago a nivel mundial provendrán de pequeñas empresas y emprendedores que comercializan sus productos en Amazon

SEATTLE – 29 de junio de 2017 – (NASDAQ:AMZN) – La tercera edición del evento anual Prime Day se celebrará el martes 11 de julio, con cientos de miles de ofertas exclusivas para miembros de Prime alrededor del mundo. Como novedad en este año, los miembros de Prime podrán disfrutar de 30 horas de promociones -en el caso de Amazon.com.mx a partir del lunes 10 de julio a las 6 pm Tiempo del Centro de México-, así como nuevas ofertas de manera constante en el sitio. Prime Day se ha expandido para llegar a 13 países este año y Amazon ofrecerá a miembros nuevos y existentes en Estados Unidos, Reino Unido, España, México, Japón, Italia, India, Alemania, Francia, China, Canadá, Bélgica y Austria las mejores ofertas del año. Los miembros de Prime encontrarán millones de artículos disponibles, incluyendo ofertas por parte de miles de pequeños negocios y emprendedores. Amazon afina detalles de cara a esta edición de Prime Day y nos comparte una mirada preliminar a sus preparativos para demostrarnos que están listos para este evento. Para participar en Prime Day es necesario contar con una membresía de Amazon Prime, es posible registrarse y obtener una prueba gratuita de Prime durante 30 días antes o durante el 11 de julio visitando Amazon.com.mx/prime.

“A los miembros de Prime les encanta Prime Day y estamos sumamente emocionados por la respuesta que han tenido en los dos últimos años. Esto nos inspira para buscar mejorarlo este año,” comentó Greg Greeley, Vicepresidente de Amazon Prime. “Cada parte de nuestro negocio trabaja para tener más ofertas y atender a un número récord de compradores. Incluso decidimos que 24 horas no era suficiente tiempo para aprovechar todas estas promociones, por lo que ahora le brindaremos a los miembros Prime 30 horas para comprar en Prime Day.”

Lo nuevo para este año en Prime Day

Prime Day 2017 estará hecho especialmente para ti: con elementos de personalización, alertas de ofertas y la posibilidad de descubrir las novedades que tendrán Prime y Amazon.

 30 horas para comprar – 24 horas no son suficientes para aprovechar todas las grandes ofertas, por lo que Prime Day comenzará a partir del lunes 10 de julio a las 6pm Tiempo del Centro de México, otorgándole a los miembros de Prime 30 horas para realizar sus compras.

 Explora las ofertas más relevantes para cada persona – Las ofertas estarán organizadas en diferentes categorías populares entre nuestros clientes. Desde ofertas para techies, ofertas para fans de la belleza, ofertas para gamers u ofertas para los pequeños -entre otras- será más fácil para los miembros Prime localizar aquellas promociones que sean más interesantes para ellos.

 Ofertas Globales de Amazon – Los miembros de Prime en México podrán comprar tanto ofertas locales como ofertas seleccionadas de otros países, disfrutando del beneficio Prime de envíos gratuitos sin mínimo de compra.

Las ofertas comienzan el 5 de julio

En México, las ofertas previas a Prime Day comienzan el 5 de julio y de manera diaria hasta el Prime Day el 11 de julio los miembros de Prime encontrarán diferentes promociones y ofertas exclusivas, por lo que es recomendable visitar Amazon.com.mx/primeday frecuentemente para conocer los detalles de las mismas.

Un vistazo a la temporada 2 de The Grand Tour

Como exclusivo de Prime Day, Amazon lanzará material nuevo y exclusivo de The Grand Tour para los miembros de Prime. El nuevo material es la primera develación de contenido de la esperada segunda temporada, con las vivencias de Jeremy, Richard y James en Colorado, y Croacia. En el marco de Prime Day, los miembros de Prime podrán tener acceso este contenido exclusivo, previo al lanzamiento completo de la temporada 2 de The Grand Tour a finales de este año.

Pequeñas empresas y emprendedores en Prime Day

Durante la edición 2016 de Prime Day los vendedores de todo el mundo que participaron en el evento rompieron diversos récords. Las pequeñas empresas y emprendedores en Amazon que participaron con ofertas para los miembros de Prime tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo vieron que los pedidos prácticamente se triplicaron en comparación con Prime Day en 2015. Para este año habrá miles de vendedores participando con cerca del 40 por ciento de las Ofertas Relámpago durante el evento. Los comentarios de pequeñas empresas y emprendedores incluyen testimonios como:

 “Prime Day ofrece a marcas jóvenes como la nuestra la oportunidad de llegar a nuevos clientes y obtener una mayor exposición a través de ofertas y un incremento en el tráfico”, dijo Caron Proschan de Simply Gum. “Estamos muy emocionados de ofrecer a nuestros clientes las mejores ofertas del año y esperamos ver un importante aumento en ventas que nos ayudará a prepararnos para la próxima temporada de fin de año.”

 ”Prime Day fue tremendo el año pasado. Registramos 20 veces nuestras ventas diarias normales, fue simplemente increíble“, comentó Lawrence Bibi de Light Accents. “Prime Day nos da un día de ventas pico justo en medio del verano.”

El día a día es mejor con Prime

Prime fue diseñado para mejorar diariamente la vida de sus miembros. Actualmente decenas de millones de miembros disfrutan en todo el mundo de los beneficios de la membresía Prime. Prime fue creado a partir de la idea de ofrecer envíos gratuitos de manera rápida e ilimitada y en el caso de México, actualmente sus miembros reciben Envío en Un Día GRATIS en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Querétaro – incluyendo entregas durante fines de semana en pedidos que califiquen- o bien Envío en Dos Días GRATIS para el resto de la República Mexicana en productos enviados por Amazon México -con excepción de localidades de difícil acceso- así como Envíos GRATIS ilimitados y sin mínimo de compra (de 6 a 9 días para el envío) en pedidos de Amazon.com.mx de productos enviados por Amazon EE.UU. que califiquen para este beneficio. Actualmente, más de 20 millones de productos en Amazon.com.mx son elegibles para los beneficios de envío de Prime. Además de disfrutar de compras exclusivas durante Prime Day, la membresía de Prime incluye acceso ilimitado a películas premiadas y episodios de televisión con Prime Video. Para registrarse y obtener una prueba gratis o conocer más información acerca de todos los beneficios de Prime, visite Amazon.com.mx/prime.

