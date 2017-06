Qualcomm Fingerprint Sensors, sistema que permite reconocimiento de huellas dactilares incluso abajo del agua

Qualcomm presentó hoy en el Mobile World Congress Shanghai 2017, su solución de lectura de huellas digitales Qualcomm® Fingerprint Sensors, un sistema que usa ultrasonidos para ofrecer sensores para pantallas, vidrio y metal, ofreciendo detección de gestos direccionales y sistema de detección de huellas dactilares bajo el agua.

Se trata de la primera solución móvil basada en ultrasonidos integrada comercialmente, anunciada también como una forma de detectar el latido del corazón y el flujo sanguíneo para mejorar las experiencias de autenticación móvil.

Los nuevos sensores de huellas dactilares de Qualcomm son capaces de escanear a través de pantallas OLED de hasta 1200um, y los sensores para vidrio y metal son los primeros comercialmente anunciados para escanear hasta 800 μm de vidrio de cobertura y hasta 525 μm de aluminio, una mejora con respecto a la capacidad de 400 μm de la anterior generación.

Están diseñados para ser compatibles con las recientemente anunciadas plataformas móviles Snapdragon 660 y 630, compatibles con varias plataformas móviles, ya sean Snapdragon o no.

Las opciones ofrecidas ofrecen más flexibilidad de diseño para los operadores y fabricantes de equipos originales. Quieren que estén disponibles para OEM este mes y se espera que lleguen a dispositivos comerciales en la primera mitad de 2018.

Ya han realizado una demostración con Vivo, en una versión modificada del de VIVO XPlay 6, y demostrará los Sensores de Huella Digital de Qualcomm para Vidrio usando un dispositivo modificado diseñado para propósitos de demostración solamente.

