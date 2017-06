Google presenta el nuevo diseño de Noticias 

El equipo de Google ha desarrollado un nuevo diseño para Google Noticias, con muchísimas novedades que enriquecerán la experiencia del usuario.



Ahora será más fácil identificar las secciones o noticias que nos interesan, ya que ha dejado de lado el estilo de diario y ha optado por un sistema de tarjetas. Con un simple vistazo, podemos identificar las partes importantes de las noticias.

Otra ventaja que encontraremos, es que tendremos más contexto alrededor de una noticia. Tendremos una noticia destacada, con una serie de noticias relacionadas que nos brindan diferentes perspectivas.

Se suman diferentes opciones para filtrar las noticias según su relevancia, fechas, etiquetas, etc. También hay una sección especial (solo para EEUU) que muestra aquellos artículos con la etiqueta de verificación de hechos. Y por supuesto, los videos seguirán ocupando un lugar importante en las noticias.

Otros de los aspectos que se ha mejorado con este nuevo diseño, son los controles de navegación, que nos permiten acceder a noticias generales en “Titulares”, segmentadas según la ubicación que seleccionemos en “Local”, y personalizadas teniendo en cuenta los intereses que hemos señalado en “Para ti”.

Y en Configuración, encontraremos nuevas opciones para administrar los temas e intereses que deseamos que se muestren en las sugerencias personalizadas.

Todas las novedades que trae este nuevo diseño se irán desplegando durante los próximos días.

