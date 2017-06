Google Fotos agrega nuevas funciones que facilitan compartir contenidos

En el pasado Google I/O 2017 se señaló la llegada de nuevas funciones de sugerencias de personas para compartir y bibliotecas compartidas para Google Fotos pero por aquel entonces no había fecha de lanzamiento establecida.

Pues bien, la fecha de lanzamiento de estas nuevas funciones es hoy, llegando tanto a las aplicaciones móviles para Android e iOS (no se sabe si tras una actualización o activación directa del servidor) como para la aplicación web.

Con respecto a la función de sugerencias de personas para compartir, los usuarios encontrarán una nueva pestaña llamada Compartir tras la cual encontrarán todo el historial de actividades de fotos compartidas. Al principio obtendrán una relación de personas a modo de sugerencias para compartir las fotografías. Esta característica hará uso de la Inteligencia Artificial de Google que tendrá en cuenta los hábitos de compartir fotografías que se hayan llevado a cabo en el pasado y las personas que aparezcan en las fotos.

Además, la misma Inteligencia Artificial también entenderá el contexto de las fotografías, detectando si las mismas pertenecen a un mismo evento, ya sea boda, bautizo, salida al campo, etc. Ello le permitirá ofrecer sugerencias adecuadas de personas a las que compartir dichas fotografías. Señalar que a la hora de compartir, Google Fotos permite que se comparta fotografías incluso a personas que no usan su servicio, para lo cual habrá que indicar sus direcciones de correo electrónico o número de teléfono.

Y con respecto a las bibliotecas compartidas, los usuarios pueden decidir compartir sus bibliotecas de fotos con personas específicas. En este sentido, podrán optar por compartir toda la biblioteca de fotos que dispongan o sólo aquellas fotos de la biblioteca en la que aparezcan ciertas personas. También es posible compartir fotografías que pertenezcan a días específicos. A medida de que se incluyan nuevas fotografías a la biblioteca, las mismas también se enviarán automáticamente a la persona a la que se comparte.

Las personas con las que se comparten las bibliotecas podrán optar por copiar todas las fotos compartidas a sus bibliotecas o sólo algunas. Con ello, podrán tener las fotos accesibles desde sus cuentas e incluso tenerlas disponibles en aquellas creaciones que se puedan llevar a cabo desde Google Fotos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.