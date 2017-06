Dropbox ahora ofrece una herramienta para comprobar las seguridad

Ser usuario de Dropbox muchas veces implica ofrecer acceso a a diferentes aplicaciones y servicios en virtud de la facilidad que ofrece administrar los archivos.

El problema es que a la larga olvidamos las aplicaciones que tienen acceso a nuestra cuenta, lo que puede suponer una amenaza de seguridad. Con el objetivo de facilitarnos el control de esta información, Dropbox ha lanzado una nueva herramienta desde la que revisar la protección de nuestra cuenta.

Se trata de “Comprobación de seguridad”, una nueva sección disponible en la página web de Dropbox. En tan solo cuatro pasos podemos preservar la seguridad de nuestra cuenta de Dropbox, por lo que solo hay que dedicarle unos minutos. En concreto, la herramienta nos permite verificar nuestra dirección de correo electrónico y revisar los dispositivos, navegadores y aplicaciones que tienen acceso a nuestra cuenta. Además, también podemos modificar nuestra contraseña.

Si deseas comprobar la seguridad de tu cuenta, innegablemente “Comprobación de seguridad” de Dropbox es algo que tienes que revisar con regularidad.

