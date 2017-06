Desde hoy Uber permite que pidamos viajes para otras personas

Teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, el equipo de Uber habilitó una nueva opción que permite que solicitemos viajes para otras personas.

Así que, si tenemos familiares o amigos que no tienen la aplicación de Uber, nosotros podemos servir de intermediarios para pedir un viaje para ellos.

La dinámica es muy simple. Cuando la app detecta que la ubicación que establecimos para iniciar el viaje no es la que corresponde a la posición actual del usuario, preguntará quién utilizará el servicio.

Luego tenemos que seleccionar el contacto y seguir el mismo procedimiento que acostumbramos para solicitar un viaje para nosotros. Una vez finalizado el pedido, se le enviará al pasajero un mensaje con todos los datos del viaje, tal como si tuviera una cuenta en Uber.

Así que el pasajero contará con toda la información pertinente para sentirse seguro durante el viaje, y tener a mano todos los datos necesarios para cualquier inconveniente que pudiera surgir.

Es un método simple, tanto para la persona que solicita el servicio como para el pasajero. Tal como mencionan en el blog de Uber, esta nueva función puede ser especialmente útil para personas mayores.

Según lo mencionado por Uber, esta nueva característica se irá desplegando a todos los usuarios en los próximos días.

