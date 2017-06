WhatsApp indica como funciona la opción de borrar mensajes

WhatsApp ha hecho oficial una función sumamente esperada: la opción de borrar mensajes.

Explican los detalles en la página de la plataforma, donde indican que el nombre oficial será Anular, no borrar, y que ofrecerá la posibilidad de cancelar el envío de un mensaje que hayamos enviado a un chat de grupo o individual.

Tendremos en total cinco minutos para anular cualquier mensaje, ya que después de ese tiempo no será posible hacerlo. Para cancelarlo solo tenemos que mantener presionado el mensaje en android para seleccionarlo, accediendo posteriormente al menú del chat para seleccionar la opción “anular”. En iPhone no será necesario ir al menú, solo tendremos que mantener presionado el mensaje y tocar en Anular.

Todos los mensajes anulados desaparecerán también de los chats de nuestros contactos. Ellos verán el texto “Este mensaje fue anulado”, dejando claro que el contenido no está más disponible, aunque siempre se indicará que “algo había allí”.

Es importante que tanto el origen como el destino tengan la última versión de Whatsapp instalada, tanto en Android como en iPhone o Windows Phone, en caso contrario la función no será compatible. Esto significa que, si borramos un mensaje enviado a un grupo, pero uno de los miembros del mismo no tiene la última versión de WhatsApp instalada, el borrado no funcionará.

Hay que tener en cuenta que es posible que los destinatarios vean el mensaje antes de que lo anulemos. En ningún caso se enviará una notificación indicando que el mensaje no se anuló con éxito, por lo que sigue siendo más eficaz pensar antes de enviar.

La función será lanzada durante las próximas horas, por lo que estad atentos a la actualización de WhatsApp.

