Surge nuevo ataque de Ransomware a nivel mundial bajo el nombre de Petya

WannaCry no es el único ransomware que ha querido marcar el presente año con su presencia ya que, más de un mes después, aparece Petya, el ransomware que está comenzando a propagarse en estos momentos por todo el mundo rápidamente aprovechando, al igual que WannaCry, el exploit conocido como EternalBlue, supuestamente desarrollado por la NSA, el cual se aprovecha de una vulnerabilidad en el protocolo SMB y del que ya se resolvió a través del parche de seguridad MS17-01 que Microsoft lanzó en el pasado mes de marzo.

Según un investigador de la firma Kaspersky Lab, Petya usa una falsa firma digital de Microsoft.

Los primeros informes han indicado que los ataques iban dirigidos hacia Ucrania pero informes más recientes indican que el ransomware también está afectando a sistemas de Francia, España, Rusia e India, afectando tanto a empresas como a organismos gubernamentales, como indican desde TechCrunch.

Además, todo apunta a que Petya también comenzará a dirigirse hacia otros países en las próximas horas. De momento entre las víctimas hay compañías rusas de acero y petróleo, empresas de transporte y otras relacionadas con la industria del petroleo, así como instituciones financieras de varios países.

La expansión de Petya indica a las claras que no se ha tomado en serio a WannaCry en su momento y que Petya se aprovecha de nuevo el hecho de que no se haya parcheado los sistemas vulnerables para secuestrar sistemas informáticos de todo el momento y exigir rescates para su desbloqueo, generalmente en Bitcoins.

Actualización: Kaspersky ha informado más detalle sobre al problema:

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.