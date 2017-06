Pinterest contará con mejores herramientas para la protección de las cuentas de usuario

Pinterest anunció el lanzamiento de nuevas funciones buscando ayudar a que los usuarios puedan mantener sus cuentas protegidas. En primer lugar, la compañía va a lanzar en las próximas semanas la posibilidad de acogerse a la autenticación en dos pasos, como ya existe en muchos otros servicios de Internet.

Esto significa que los usuarios, una vez activen esta función, para lo cual deberán ir vía web a la sección de seguridad de sus respectivas cuentas, recibirán un código cada vez que vayan a iniciar sesión.

El mensaje con el código podrá venir bien a través de un mensaje de texto o bien a través de la app Authy de Twilio. De esta manera, Pinterest se suma, quizás con bastante retraso, a la tendencia generalizada de ofrecer esta función para que aquellos usuarios que deseen hacer uso de la misma puedan beneficiarse de ella.

Además, desde la mencionada sección, los usuarios también verán una relación de dispositivos vinculados a sus cuentas, de modo que podrán verificar si todos esos dispositivos expuestos son de ellos o en caso de que algunos de ellos no les pertenezcan, puedan eliminarlos.

Ya por último, la propia plataforma alertará por correo electrónico cada vez que se inicie sesión desde un nuevo dispositivo o ubicación. En caso de que los usuarios estén conformes, no deberán hacer nada, aunque si creen que el acceso a través de estas vías no lo han realizado ellos, podrán restablecer las contraseñas de sus cuentas para protegerlas.

Se trata, básicamente, de medidas ya existentes en otros servicios en Internet y que ahora llega a estar presente también en Pinterest para posibilitar que los usuarios puedan tener sus cuentas protegidas.

