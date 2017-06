Netflix te ayuda a encontrar el contenido que te encanta #MINetflix

Cada 24 horas, recalculamos las recomendaciones de más de 250 millones de perfiles que existen en la plataforma para crear tu propio Netflix personalizado

¿Por qué es buena idea crear diferentes perfiles?

No existe un “usuario promedio” de Netflix: todos nuestros miembros son únicos. Hay tantos gustos y comportamientos diversos en nuestra plataforma que resulta necesario ofrecer una experiencia diferente a todos para satisfacer sus necesidades. Es por esto que hemos estado refinando el arte de la personalización en Netflix. Esto significa que tenemos más de 250 millones de versiones diferentes de Netflix (una por cada perfil) que cambian, al menos, cada 24 horas.

Cada día, trabajamos para que sea más sencillo, rápido y simple conectarte con historias que te encantarán. Nuestro algoritmo global es solo el inicio; hemos revolucionado la manera de clasificar el contenido, reinventado las vistas previas en video —- que ayudan a los usuarios a entender el título que están considerando—- y hemos hecho la interfaz de Netflix más dinámica, interactiva y atractiva. Aquí te explicaremos cómo estamos creando la mejor experiencia para los consumidores y, aún más importante, por qué debería interesarte.

Nuestro algoritmo global no se basa en tu sexo, dónde vives o qué contenido han visto otras personas similares a ti en el pasado; lo más importante para crear TU Netflix es lo que has visto… y aún más importante: lo que has visto recientemente. Trabajamos en función de datos globales que te asignan a un grupo de personas diversas de todo el mundo que han visto y disfrutado series y películas similares a ti. Estos grupos cambian de tamaño y preferencias todos los días, como los gustos en la vida real. El 80% de lo que descubre la gente en Netflix proviene de nuestras recomendaciones, lo que significa que nuestros miembros encuentran sus nuevas series y películas favoritas gracias a nuestras herramientas de personalización.

Este año llegarán a Netflix más de mil horas de contenido original y, como ya contamos con más de cien millones de miembros muy diferentes en todo el mundo, resulta muy importante mostrarle el contenido adecuado a la persona correcta en el momento indicado. Nuestra personalización nos permite crear una experiencia única para deleitar a cada usuario cada vez que entra en la plataforma. Tú puedes ayudar a Netflix a crearte una mejor experiencia haciendo dos simples cosas: crea perfiles y ve más contenido. Con esto, ¡tu próxima película, serie o documental favorito podría estar a solo un clic de distancia!

