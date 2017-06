Amazon prepara un servicio de traducción de aplicaciones y sitios web

Todo parece indicar que Amazon está trabajando para ampliar sus populares servicios web con nuevas herramientas para profesionales del mundo de la programación.

Tal y como se hacen eco desde la CNBC, el gigante del comercio electrónico estaría a punto de anunciar un servicio de traducción de aplicaciones y sitios web.

Se trata de un movimiento de lo más interesante por parte de Amazon, sobre todo si tenemos en cuenta que con el lanzamiento de este nuevo servicio la compañía estaría compitiendo con Microsoft y Google, compañías que también ofrecen APIs de traducción a sus clientes. Además, ayudaría a atraer a nuevos usuarios interesados en ofrecer sus aplicaciones y sitios web en múltiples idiomas sin demasiadas complicaciones, lo que supone todo un punto a favor.

Llegados a este punto es interesante destacar que Amazon ya cuenta con tecnología machine-learning encargada de proporcionar la información de los diferentes productos en varios idiomas, aunque solamente está disponible para uso interno y no como parte de Amazon Web Services. Según la fuente, la compañía podría anunciar el lanzamiento del nuevo servicio antes de final de año. El posible lanzamiento de este nuevo servicio llegaría dos años después de que la compañía comprase Safaba, una startup centrada en el sector de las traducciones.

Fuente: CNBC.

