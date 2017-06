WhatsApp es la principal fuente de noticias en algunos países

Desde hace algún tiempo el mundo enfrenta una batalla contra las noticias.

La frase “ha ocurrido porque lo he leído en Facebook” ha invadido a la población, que cada vez se cree más y más cosas sin analizar la fuente de la información.

Facebook es un gran protagonista en este sector, pero está realizando acciones que pueden ayudar a medio y largo plazo. El problema es que ahora hay otra app que está creciendo bastante como fuente de noticias: Whatsapp.

Así lo informan en Reuters. Hicieron encuestas en varios países y descubrieron que cada vez más personas tienen a Whatsapp como app de noticias. Se informan en función de lo que allí se comparte, y esta vez ya no son enlaces, son simples capturas o titulares que pueden ser manipulados o, simplemente, inventados.

Entre los países con más “lectores de Whatsapp” tenemos a Malasia, Brasil y Chile, como puede verse en la tabla superior, publicada en digitalnewsreport.org.

Más de la mitad de los malayos y un 46% de los participantes brasileños dijeron que usaban WhatsApp para recibir noticias, lo que es extremadamente difícil de evitar, ya que en Whatsapp no hay algoritmos para eliminar la visibilidad de lo que se detecte que es falso.

La mentira se comparte a una gran velocidad, y hay muchos grupos, incluso organizados, que se dedican a generarlas para confundir a la población. La solución, en este caso, no puede ser solo tecnológica, tendrán que realizarse campañas para que las personas entiendan que no pueden creer todo lo que leen en las redes sociales y apps de mensajería.

