Nintendo anuncia la versión clásica del SNES para finales del mes de septiembre de 2017

Nintendo sabe que la nostalgia vende y para prueba el NES Classic. Este año la compañía apostará nuevamente por sus consolas clásicas y lanzará la SNES Classic, una Super Nintendo con 21 juegos incluidos.

Jugar con la SNES Classic será tan sencillo como conectarla al televisor y seleccionar uno de los títulos.

La lista de juegos es muy atractiva. Tiene Star Fox, The Legend of Zelda A Link to the Past, F-Zero, Super Metroid y otra cantidad grosera de clásicos que emocionarán a cualquiera que haya tenido el placer de jugar Super Nintendo hace más de 25 años.

Estos son los juegos que incluye la SNES Classic

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

De acuerdo con Nintendo, la SNES Classic estará disponible a partir del 29 de septiembre a un precio de USD $80.

He aquí el anuncio en Twitter

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 26, 2017

