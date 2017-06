MULTI: El primer elevador del mundo con movimiento Horizontal-Vertical

thyssenkrupp transforma el futuro en realidad: anuncia la inauguración de MULTI, el primer sistema en el mundo de elevadores sin cableado con movimiento horizontal-vertical

 Más de 160 años después de la invención del elevador convencional, thyssenkrupp revoluciona la industria con el anuncio del primer elevador funcional MULTI, en la torre de pruebas de 246m de la ciudad de Rottweil en Alemania

 El cliente inaugural es OVG Real Estate, quien en colaboración con thyssenkrupp, instalará el primer sistema MULTI en su nuevo desarrollo de Berlín

 El lanzamiento refrenda el liderazgo de thyssenkrupp, quien transforma la industria de elevadores y abre las puertas a nuevas posibilidades en edificios y en la planeación de ciudades

El día de hoy thyssenkrupp celebra al dar a conocer una de las innovaciones más progresistas de la industria, creada desde el Siglo 19, MULTI, el primer sistema de elevadores sin cableado del mundo, con movimiento de lado a lado. En lugar de contar con una cabina por columna que se mueve de arriba a abajo, ofrece múltiples cabinas que operan en circuitos, tal y como un sistema de metro dentro de un edificio. Sin necesidad de cables, MULTI opera mediante un sistema de frenos seguro y multinivel, así como con datos inalámbricos redundantes y gestión energética en las cabinas. El tan anticipado concepto hoy se vuelve una realidad, con la introducción que thyssenkrupp realiza de la primera unidad plenamente funcional en su torre de pruebas construida con ese fin en la localidad alemana de Rottweil.

En esta primicia mundial también anuncia a la empresa de bienes raíces europea OVG Real Estate como el primer cliente de MULTI. En alianza con thyssenkrupp, varios sistemas MULTI quedarán instalados en la nueva torre East Side Tower de Berlín. El edificio está posicionado para volverse un polo de atracción y será conocido alrededor del mundo como un punto de referencia en la capital alemana.

Cerca de 200 representantes de la industria de la construcción se darán cita en este evento, incluidos destacados desarrolladores, arquitectos e ingenieros de todas partes del mundo. Sobresalen entre los participantes Andreas Schierenbeck, CEO de thyssenkrupp Elevator; Coen van Oostrom, CEO de OVG Real Estate y Antony Wood, director ejecutivo del Consejo CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat).

En la medida en que nuestros clientes siguen creciendo y los edificios se van construyendo cada vez más grandes y altos para acomodar a más personas, planificadores y arquitectos expertos en la materia ahora le hacen frente a importantes retos para mover a las personas cómoda y rápidamente hacia sus destinos. MULTI tiene la posibilidad de alcanzar hasta un 50% de mayor capacidad de transporte y reduce la demanda energética en horas pico en cerca de 60% comparado con los sistemas convencionales de elevadores, dos factores de máxima mejoría en rascacielos. Por otro lado, como MULTI tiene la capacidad de movimiento lateral y vertical, y no tiene limitaciones de altura, abre las puertas a posibilidades sin precedentes en la arquitectura y diseño de edificios.

En torno al lanzamiento, Andreas Schierenbeck comentó, “consideramos que en MULTI tenemos auténticamente un cambio de jugada, con el cual transformaremos la manera en que las personas se mueven, trabajan y viven en nuestro entorno construido. Reducirá los tiempos de espera para pasajeros y ocupará menos espacio en un edificio. MULTI constituye una oferta clave que realmente representa una gran revolución en la industria de los elevadores”.

MULTI utiliza menos columnas y más pequeñas que los elevadores convencionales y eso representa un aumento en el área de uso de un edificio en hasta 25% más, que a su vez representa mayores ingresos en materia de espacio rentable / utilizable. Esto es de importancia particularmente al tomar en cuenta las huellas actuales de los elevadores y escaleras en un edificio, que hoy en día y dependiendo de la altura del edificio, pueden ocupar hasta el 40% del espacio de suelo de un rascacielos.

MULTI requiere de mucho menos energía lo cual da pie a un mejor manejo de las necesidades en este rubro de un edificio, y en consecuencia, bajan los costos de inversión requeridos en materia de infraestructura para el suministro energético.

El primer elevador MULTI quedará instalado en el nuevo edificio de OVG Real Estate en la ciudad de Berlín. OVG es ampliamente reconocida por su innovador proyecto The Edge, destacado mundialmente por considerarse el edificio de oficinas más sustentable del mundo. Coen van Oostrom, CEO de OVG Real Estate explica, “nos sentimos sumamente entusiasmados de formar esta alianza con thyssenkrupp y de contar con el primer elevador tipo MULTI instalado en nuestro proyecto más reciente, la torre East Side Tower en la ciudad de Berlín. El edificio, que está junto al Mercedes-Benz Arena en la cercanía de la zona de Warschauer Strasse – está apuntalado para volverse un nuevo punto de referencia en el horizonte de Berlín. Lo que impulsa a OVG es la innovación permanente en tecnología inteligente, sustentabilidad y bienestar, y eso mantiene a nuestra empresa a la delantera. El tipo de tecnología de avanzada que MULTI le aportará a nuestro proyecto emblemático, encaja perfectamente con nosotros”.

En opinión de Antony Wood, director ejecutivo del CTBUH, “se trata posiblemente del mayor avance en la industria de elevadores desde la invención del elevador de seguridad hace unos 165 años. La máxima aspiración para los elevadores ha sido dar ese paso más allá del movimiento vertical por medio de un cable con tensión, hacia un sistema que permita el movimiento en una dirección horizontal o inclinada. MULTI, más que cualquier otro producto en existencia a la fecha realmente nos abre el camino a ese potencial. Tiene la capacidad de transformar toda una industria a nivel general y cambiará la forma en que se diseñan los edificios altos, eso también dará paso a crear diseños centrales mucho más eficientes, así como mejor conectividad en edificios”.

El paseo inaugural del MULTI se realizará en la torre de pruebas de 246m de altura en Rottweil, que de hecho es la sede del centro de investigación y desarrollo de thyssenkrupp en Alemania. La torre ha sido diseñada de forma particular con el futuro en mente. Aquí es donde thyssenkrupp pone a prueba y certifica sus innovaciones en tecnología de elevadores. Cuenta con 12 columnas y pone a prueba sus equipos con una velocidad de hasta 18 metros por segundo, y la torre ofrece posibilidades sin precedentes para hacerle frente a los retos de los edificios y ciudades del futuro. Tres columnas están dedicadas a las pruebas del sistema de elevadores sin cables, MULTI.

Para conocer más acerca de MULTI entre a la página: https://multi.thyssenkrupp-elevator.com/en/

