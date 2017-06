La nueva versión del navegador Opera introduce soporte para APNG

El nuevo y mejorado Opera se ha actualizado con varias mejoras, principalmente para Reborn con un rediseño que lo ha colocado nuevamente en el foco de los usuarios que buscan una experiencia más fresca, destacando el soporte para servicios de mensajería en la barra lateral.

Opera 46 es la segunda etapa del proyecto Reborn, versión que busca mejorar la experiencia del usuario en el Speed Dial al mostrar un fondo oscuro cuando el tema oscuro está activo y no se ha establecido un fondo. Además, Opera lanzó fondos estáticos y animados inspirados en Reborn, para los más curiosos.

Por otra parte, el equipo de Opera anunció mejoras en la estabilidad, logrando hasta un 35% menos fallos que la versión de abril. Esto requirió una mayor dedicación a la estabilidad del navegador y no sólo a las nuevas características de Reborn.

Otra de las buenas nuevas que trae consigo la nueva versión de Opera es el soporte para el formato de imágenes PNG animadas (APNG), una especie de formato GIF que muestra imágenes animadas de mejor calidad, popularizado gracias a que Apple lo adoptó para su aplicación iMessage.

Tarde pero seguro, Opera 46 introduce las mejoras de Chromium 59 que logran reducir el consumo de CPU de las pestañas en segundo plano. Y para quienes tienen una Macbook, la touchbar muestra emojis al usar el navegador, facilitando su escritura.

La nueva versión de Opera está disponible para su descarga desde la página oficial y como actualización para los usuarios del navegador.

Más información de Opera 46 en su Página oficial

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.