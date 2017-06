IFTTT cuenta ahora con 30 nuevas fuentes de datos para automatizar tareas

Muchos han escuchado hablar de IFTTT, una herramienta con la que automatizar todo tipo de tareas distintas de forma sencilla.

En las últimas horas, IFTTT ha recibido una actualización de lo más interesante, ya que ahora cuenta con más de 30 nuevos servicios con los que automatizar tareas. Entre las novedades incluidas, la herramienta cuenta ahora con soporte de Google Photos y tecnología VoIP.

En concreto, las novedades están relacionadas con el nuevo Data Access Project, y entre los nuevos servicios disponibles se incluyen una enorme cantidad de herramientas relacionadas con aplicaciones gubernamentales y de viajes.Gracias a ello, de ahora en adelante podremos configurar alertas sobre temas relacionados con la economía y el transporte público. Además de las novedades mencionadas hasta ahora, también se han producido mejoras relacionadas con los servicios de Gmail.

Gracias al nuevo servicio VoIP podremos crear applets de utilidad para todos aquellos que suelen hacer viajes internacionales. En cuanto al servicio de Google Photos, podremos, por ejemplo, crear un trigger que detecte que hemos subido una imagen a Google Photos y realice acciones concretas, como incluirla automáticamente dentro de un álbum.

Puedes consultar la lista completa de servicios disponibles en la web de IFTTT.

