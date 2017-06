Instagram evalúa una nueva función para compartir publicaciones con un grupo reducido de amigos

Instagram está probando una nueva función que le da a los usuarios la posibilidad de compartir sus publicaciones con un grupo reducido de contactos.

Una de las tantas características que los usuarios llevan solicitando, y que en algunos casos han recurrido a soluciones de terceros. Esta nueva opción, nos permitirá tener una lista de amigos “favoritos” con quienes compartir contenido, como muestra la imagen que comparten en The Verge:

Cuando los usuarios que figuren dentro de nuestra lista, vean las publicaciones que hemos compartido con este método, notarán una especie de insignia verde. De esa manera, sabrán que es una publicación privada.

Pero al momento de agregarlos o eliminarlos de nuestra lista, no recibirán ningún tipo de notificación. Solo nosotros sabremos quiénes están en nuestros contactos favoritos, junto con la opción de editar la lista. La lista es única y privada.

Por otro lado, nuestra cuenta de Instagram tendrá una nueva sección para estas publicaciones. Los que pertenezcan a la lista podrán ver todo este contenido, pero al momento de eliminarlo solamente verán la sección vacía.

Aún no hay detalles sobre la cantidad de miembros que se puede agregar a la lista, ni ningún otro dato sobre su dinámica. Tampoco es seguro que se vaya a extender a todos los usuarios, por el momento, solo es una prueba más.

