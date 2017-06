Google Fotos alteró las opciones para crear copias de seguridad

Una de las características interesantes de Google Fotos es que nos permite crear copias de seguridad automáticas de nuestras fotografías y vídeos, según las opciones que hemos configurado.

Pero al parecer, estas opciones han sido modificadas en la última versión, creando descontento en los usuarios. El cambio lo encontramos al escoger el momento en que deseamos que se realice la copia de seguridad de nuestro contenido.

Ahora nos encontramos con una sola opción, la que nos permite decidir si deseamos realizar el backup en itinerancia o roaming. Pero desaparece la posibilidad de seleccionar que solo se realice la copia cuando nuestro dispositivo móvil esté cargando.

Una opción interesante para algunos, ya que les permitía despreocuparse del estado de la batería, ya que Google Fotos no estaría trabajando en segundo plano, sino hasta que esté conectado a la red.

En los foros de Google se puede ver la consulta de los usuarios sobre esta modificación, aunque de momento no hay ningún comentario que explique lo sucedido, si se trata de un error o es algo definitivo.

El equipo de Google suele prestar atención a estos detalles y al feedback de los usuarios, así que es posible que comenten sobre las razones de esta eliminación, o regrese esta opción.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.