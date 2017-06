Trucos y recomendaciones para que tu red Wi-Fi sea más rápida: D-Link

El Wi-Fi es el alma de una casa inteligente. Incluso si no está transmitiendo películas en 4K constantemente o llegando a todos los rincones de su casa con dispositivos inteligentes, lo más probable es que siempre esté conectado de alguna manera u otra.





Yesid Torres, Director de Canales de D-Link para Colombia explica que a medida que nos volvemos más móviles, utilizamos más productos habilitados para Wi-FI puesto que, no podemos tener todo conectado con un cable Ethernet.



Para mejorar el Wi-Fi en su hogar u oficina, recomienda empezar por actualizar su router, ya que los routers antiguos, no siempre son los más poderosos, sobre todo cuando se comienzan a agregar más dispositivos en el hogar, afectando el rendimiento que dependerá, en gran medida del tamaño de su hogar, de los dispositivos que conectados y de sus hábitos de transmisión.



Recientemente en el estudio de Consumo de Medios e Internet indica que la penetración de Internet en Latinoamérica presentó un incremento del 162% entre 2006 y 2015. Según estas cifras, Colombia ocupa el cuarto lugar en el uso de las redes sociales*, “esto nos da una noción de la cantidad de tiempo que pasa una persona conectada y a su vez las necesidades que los usuarios requieren para mejorar la conectividad desde el hogar, ya que cerca del 78% de los usuarios está en la red” indica Torres. Para esto se requieren ciertas características tecnológicas que se explican a continuación:



Routers para cada necesidad



Si se tiene una casa más grande con muchos dispositivos y una transmisión regular de 4K, el directivo recomienda el Router DIR-879L AC1900, el cual ofrece un rendimiento sin límites, ideal para streaming en Full HD y juegos.



Pero si se tiene una casa o apartamento más pequeño con sólo un par de dispositivos, el DIR-859 Wireless AC1750 Dual-Band Gigabit resulta una buena opción, pues combina la conectividad inalámbrica más avanzada con la tecnología Wi-Fi 802.11ac de doble banda 2.4/5GHz con la conectividad por cable con puertos Gigabit Ethernet para proporcionar el máximo rendimiento.



Las características avanzadas de seguridad del DIR-859 mantienen su red a salvo de intrusos, mientras que la mayor cobertura y ancho de banda del nuevo estándar Wi-Fi Wireless AC le permiten una utilización intensiva de la red incluso en habitaciones muy alejadas.



“Muchos routers son cajas negras antiestéticas y comúnmente se ocultan de la vista. Por suerte, los tiempos han cambiado y hay mejores opciones. Nuestros routers de la serie Ultra y de la serie EXO son ejemplos de cómo el rendimiento sólido puede mezclarse con un diseño llamativo y acabados audaces”.



“Precisamente uno de nuestros router de la serie EXO es el DIR-879, que ofrece 1900Mbps de velocidad. Cuenta con amplificadores de la señal de alta potencia, diseñados para maximizar el alcance de la señal de Internet con la mejor cobertura para todo el hogar. Adicionalmente está compuesto con la nueva tecnología SmartConnect, que distribuye y gestiona la red Wi-Fi a los clientes conectados de forma automática, brindándoles la mejor conexión posible”.



Tips para mejorar el Wi-Fi



Existen varios factores que influyen en la velocidad o calidad de la señal de nuestra red WiFi. Muchos de ellos pueden ser minimizados con una correcta colocación del Router. Elegir la mejor localización posible dentro de nuestra casa puede ser la solución para cualquier eventual problema.

1.- La colocación es la clave. Se debe tomar en cuenta a la hora de controlar la calidad de la señal de nuestra red inalámbrica, la cercanía del dispositivo a la fuente emisora, el Router. Cuanto más cerca esté un dispositivo del Router, mejor señal tendrá y más velocidad de conexión tendrá. Si se coloca un router en un armario que está lejos de donde realmente usa su Wi-Fi se va a deteriorar la velocidad y la cobertura. Para asegurarse de que la señal Wi-Fi llega a la mayoría de los lugares alrededor de su casa, coloque su equipo en una superficie plana más cercana a donde está toda la acción.



2.- Actualizar el firmware. Asegúrese de comprobar el firmware de su router de forma regular. Cuando las nuevas actualizaciones están disponibles, esto podría ayudar a acelerar las cosas, además de otras características útiles.



3.- Cuidado con los intrusos: bloquee su red. A mayor número de usuarios conectados a una misma red WiFi, menor velocidad de transmisión. Incluso si tu red está protegida con contraseña, puede ser muy fácil hackearla. El uso de una contraseña WPA es absolutamente esencial, pero ni siquiera con ellas estás libre de tener a algún intruso robando tu Internet. Lo mejor que puedes hacer es bloquear o mejorar la seguridad de tu red. Al agregar seguridad WPA2 a su red, y asegurándose de usar una contraseña fuerte, puede reducir a otros el uso de su Wi-Fi para navegar, transmitir y descargar, lo que en última instancia afecta la velocidad de su red.



4.- Eliminar puntos ciegos. En muchos casos, la ubicación de su router podría estar limitada sobre todo si su casa es muy grande. En estos casos, un extensor de rango es una solución rápida y fácil, ya que estos dispositivos compactos toman la conexión Wi-Fi de su router y puede enviar la señal a más áreas del hogar. Se conectan directamente a un enchufe o tomacorriente y se pueden sincronizar con el router en cuestión de minutos, ayudando a encontrar la ubicación óptima.



Recuerde, además de acelerar su red, mantenerla segura con una contraseña también ayudará a limitar los ataques a sus computadoras personales.

Para más información sobre D-Link, visita la página www.dlinkla.com





* Para mayor información sobre el Estudio de Consumo de medios en niños, adolescentes y padres en América Latina. 2017 ingresar aquí – http://familyes.tv/es/consumo-de-medios-de-nin%cc%83os-adolescentes-y-padres-en-america-latina-2017/http://familyes.tv/es/consumo-de-medios-de-nin%cc%83os-adolescentes-y-padres-en-america-latina-2017/

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.