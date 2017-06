La nueva actualización de WhatsApp permitirá compartir cualquier tipo de archivo

Señalar al respecto que por el momento no hay anuncio oficial, de modo que los usuarios afortunados han realizado sus pruebas para conocer el limite de tamaño de archivos que pueden compartir. En este aspecto, han descubierto que pueden compartir archivos de hasta 128 MB de tamaño en iOS y 100 MB en Android. Tampoco se sabe si WhatsApp permitirá ampliar el tamaño máximo de archivo que pueden compartir en un futuro.

Todo apunta a que esta posibilidad está de momento en fase de pruebas, aunque los usuarios afortunados pueden compartir todo tipo de archivos tanto en Android, iOS y Windows Phone, e incluso también a través de la versión web de escritorio de WhatsApp.

Esto significa que, de llegar al resto de usuarios, ya no sería necesario realizar pasos adicionales empleando servicios de almacenamiento de archivos basados en la nube para poder compartir cualquier tipo de archivo a contactos individuales y a grupos. El uso de los mencionados servicios quedaría reservado para archivos de mayor tamaño que superen el máximo permitido por WhatsApp.

